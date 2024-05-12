زيتوني يتباحث اطلاق استثمارات وتفعيل التجارة البينية بين الجزائر والبحرين

أجرى وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بالعاصمة البحرينية مباحثات مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله ناس ، وأعضاء من الغرفة.

وحسب بيان لوزارة التجارة، تباحث زيتوني خلال لقاءه مع أعضاء الغرفة البحرينية للتجارة والصناعة. أطر التعاون وسبل تفعيل التجارة البينية بين الجزائر والبحرين واطلاق استثمارات مشتركة.

جدير بالذكر أن اللقاء جاء عشية مشاركة وزير التجارة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري. التحضيري لأعمال القمة العربية العادية الـ33 التي تستضيفها مملكة البحرين في الـ 16 ماي الجاري.

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