زيتوني يتحادث بنيروبي مع نظيرته التونسية

تحادث وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، مع نظيرته التونسية، كلثوم بن رجب.

ويأتي هذا على هامش مشاركته في أشغال المعتكف الوزاري الثاني لوزراء تجارة “منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ” المنعقد بالعاصمة الكينية نيروبي.

وحسب بيان الوزارة، فإن الطرفان عبرا عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين .

وفي المقابل، أكد الوزير بهذه المناسبة، عن عزمه لمواصلة دعم مستوى التبادلات الإقتصادية الثنائية .

ومن جهتها، ثمنت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، الديناميكية الحالية التي تشهدها العلاقات الأخوية الجزائرية التونسية.

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