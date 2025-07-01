زيتوني يترأس اجتماعا تحضيرا للمعرض الإفريقي للتجارة البينية

ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً تنسيقياً التحضير الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF2025).

وحضر الاجتماع، الذي ستحتضنه الجزائر في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر المقبل بقصر المعارض - الصنوبر البحري. رؤساء اللجان الفرعية المكلفة بالعملية.

وحسب بيان للوزارة، فإن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لسير التحضيرات الخاصة بهذا الحدث الاقتصادي الإفريقي الهام.

كما استعرض الوزير مدى تقدم التحضيرات على مستوى مختلف اللجان الفرعية. لا سيما ما يتعلق بتنظيم الفضاءات، الاستقبال، الإقامة، النقل، الإعلام والترويج.

وشدد زيتوني على أهمية التنسيق المحكم بين جميع المتدخلين لضمان جاهزية شاملة ومتكاملة للمعرض.