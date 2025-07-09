زيتوني يترأس اجتماعا مهما

ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،الطيب زيتوني، اليوم الأربعاء اجتماع خصص لمتابعة مدى تقدم أشغال. إنجاز البرجين وذلك بحضور الإطارات المركزية للوزارة ، ممثلي مكتب الدراسات ومؤسسة الإنجاز

وقد أسدى الوزير تعليمات صارمة ارتكزت اساساً على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال و احترام آجال تسليم المشروع، و الاعتماد على التقنيات الحديثة. المستخدمة في البناء وفق المعايير المعتمدة. لاسيما ما تعلق منها بسلامة وأمن الموظفين.

كما طالب الوزير المؤسسات المكلفة بالانجاز بإعداد رزنامة مضبوطة ودقيقة حول ما تبقى من الأشغال. و تحديد الإشكاليات التقنية بغرض ايجاد الحلول المناسبة .