زيتوني يترأس اجتماعًا لتقييم تحضيرات الجزائر لمعرض IATF 2025

ترأس اليوم وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء اللجان الفرعية المكلّفة بالتحضيرات الخاصة باحتضان الجزائر لمعرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025، وهو الحدث الاقتصادي القاري الهام.

وحسب بيان الوزارة، فقد خُصص الاجتماع لتقييم مدى التقدّم المحقق في مختلف المحاور التنظيمية الخاصة بتظاهرة معرض التجارة البينية الافريقية المزمع تنظيمه في الجزائر في الفترة من 4 الى 10 سبتمبر 2025 ، على غرار المسائل المتعلقة بتسيير وتجهيز مساحات العرض، التأشيرات والبروتوكول ، المالية والجمارك ، النقل والإيواء والسياحة وكذا الإعلام والإتصال والترويج.

في هذا السياق ثمن الوزير التقدم الكبير المسجل في أغلب الجوانب المتعلقة بالتحضير، والتي تسير بوتيرة مستمرة ومنتظمة، حيث أسدى زيتوني تعليمات صارمة إلى رؤساء اللجان الفرعية بضرورة الوقوف على أدق التفاصيل خلال الأيام القادمة، لاسيما منح وتخصيص الاعتمادات المالية المتبقية المعبر عنها من طرف القطاعات الوزارية المعنية، لضمان جاهزية شاملة قبل انطلاق فعاليات المعرض.

أما فيما يتعلق ببعض المسائل المرتبط تجسيدها بالطرف المنظم لهذه التظاهرة الاقتصادية Afreximbank ، وجه الوزير رؤساء اللجان الفرعية بمواصلة التنسيق الدائم مع وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، باعتبارها نقطة الاتصال الرسمية مع الجهة المنظمة، وهذا بهدف الإسراع في حل مختلف المسائل العالقة، وتسريع وتيرة استكمال ما تبقى من الترتيبات.