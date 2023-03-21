زيتوني يترأس اجتماع لضمان تموين السوق الوطنية بالحبوب الجافة

ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، اجتماع عمل مع رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري كمال مولى ومتعاملين اقتصاديين ناشطين في مجال الحبوب الجافة.

وممثلين عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ،وكذا الأمين العام المكلف بمهام المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب.

وحسب بيان الوزارة، فلقد خصص هذا الإجتماع، لتنسيق الجهود وضمان تموين السوق الوطنية، بمختلف أنواع الحبوب الجافة وضبط احتياجات المتعاملين الاقتصاديين.

وأكد وزير القطاع الجديد على أهمية تشجيع الإنتاج الوطني وزيادة الإستثمارات الوطنية في هذه الشعبة.

كما تم بالمناسبة، تنصيب فوج عمل يضم ممثلين عن الوزارات المعنية، وممثلين عن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري.