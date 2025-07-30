زيتوني يتفقد التحضيرات لمعرض IATF 2025 بقصر المعارض

قام الطيب زيتوني، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، مساء الأربعاء 29 جويلية 2025، بزيارة تفقدية إلى قصر المعارض صافكس.

ويأتي هذا في إطار متابعة التحضيرات الجارية لاحتضان الجزائر لمعرض التجارة التجارة البينية الأفريقية IATF، 2025 في الفترة الممتدة من 04 إلى 10 سبتمبر 2025.

وحسب بيان وزارة التجارة، فقد تفقد زيتوني خلال هذه الزيارة، مختلف الأجنحة المخصّصة لاحتضان فعاليات المعرض، واطّلع على مدى تقدم الأشغال المتعلقة بالتجهيزات التقنية واللوجيستية، مرفوقًا بإطارات من الوزارة ومسؤولي الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير.

‏‎وأبرز الوزير أن هذه التظاهرة الاقتصادية تكتسي أهمية بالغة باعتبارها منصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وفرصة لعرض القدرات الوطنية، لا سيما في قطاعات الإنتاج الصناعي، والزراعي، والصناعات التحويلية، والخدمات، وكذا الصناعات الإبداعية، باعتبارها روافد واعدة لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته في السوق القارية.