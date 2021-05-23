زيتوني يتفقد عدد من مشاريع “عدل” بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله

وجرت هذه الزيارة بحضور المدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر شرق والمدير العام للمدينة الجديدة سيدي عبدالله.

وإستهل زيتوني زيارته التفقدية بموقع Q 19، حيث التقى ممثلي شركة الإنجاز كوسيدار والمدير العام للمدينة الجديدة سيدي عبدالله، واطلع على مدى تنفيذ الإلتزامات التي قدمتها كل من الشركة الوطنية المكلف بإنجاز هذا الموقع كوسيدار و مصالح المدينة الجديدة سيدي عبدالله السيد المدير العام.

والح في هذا الإطار على ضرورة تدعيم الورشة بالمواد المادية والبشرية والزيارة في ساعات العمل من أجل تدارك التأخر الذي فرضته الظروف الصحية سابقا.

كما دعا المكلفين بمتابعة هذا الموقع الذي عرف تقدما كبيرا في الأشغال الى التنسيق مع مختلف المصالح سونلغاز، والمدينة الجديدة من أجل رفع العراقيل واحترام أجال التسليم.

ليواصل المدير العام زيارته الى موقع Q18، حيث قام بمعاينة أشغال التهيئة الخارجية السكنات الجهازة.

ووجهفي هذا الإطار تعليمات صارمة لشركة الإنجاز من اجل رفع وتيرة الأشغال إبعاد قاعدة الحياة المحاذية للموقع لتمكين مصالح المدينة الجديدة لمزاولة اشغالها.

كما دعا ممثلي المكتتبين الى معاينة سكناتهم المتبقية وتقديم التحفظات التي قد يجدونها لشركة الإنجاز.

وقام المدير العام بعدها بزيارة موقع Q 23 الذي بعرف تقدما كبيرا في الأشغال، حيث التقى المسؤول الأول عن وكالة عدل مع شركة الإنجاز.

ووجه زيتوني لها تعليمات لرفع النفايات بقايا الأشغال و اعادة تهيئة المحلات التجارية بذات الموقع.

وداعا الجميع الى زيادة ساعات العمل أول العمل بنظام التناوب.

واختتم المدير العام هذه الزيارة بلقاء مع ممثلي مكتتبي المواقع المذكورة الذين بدورهم عبروا عن ارتياحهم لزيارته.

كما أكدوا أنه قد وفى بما وعد وأن القرارات و التعليمات اسدها كلها تهدف للدفع بوتيرة الإنجاز وان مثل هذه الزيارات تؤكد على متابعة الأشغال من طرف وكالة عدل .