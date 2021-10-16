زيتوني يجري اجتماعا تحضيرا لعملية التوزيع الكبرى المرتقبة

ترأس المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل فيصل زيتوني، اليوم السبت، إجتماعا تنسيقيا بمقر المديرية العامة.

وحضر هذا الإجتماع المدير العام المساعد المكلف بالإدارة والمالية ، المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع ، المدير العام المساعد للتسيير العقاري ، المدير العام المساعد المكلف بالإكتتاب و التسويق المدير العام لفرع التسيير العقاري.

بالإضافة الى المدير المركزي المكلف بتفيذ العمليات و متابعة المشاريع ، مديرة الإعلام و الإحصاء، المدير التجاري ، مدير تسيير العقود ، مدير حظيرة الصيانة العقارية .

وخصص هذا الإجتماع للتحضير لعملية التوزيع الكبرى المرتقبة ، و الوقوف على مختلف الإجراءات التقنية و الإدارية المتعلقة بتسليم السكنات.

و بعد سماعه العام لعرض مفصل عن كل مديرية، ألحّ المدير العام على ضرورة تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية ، خاصة منها المتعلقة بتسوية العقود النهائية لسكنات صيغة البيع بالإيجار بمختلف ولايات الوطن.

أين دعى إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المتداخيلن في هذا الملف ملزما مدير تسيير العقود بالوقوف و المتابعة اليومية للعقود وفي حال تسجيل عراقيل يجب تبليغها مباشرة للسيد المدير العام مرفوقة بتقرير مفصل عن كل حالة.

من جانب اخر كلف زيتوني، المدير العام المكلف بمتابعة المشاريع و مدير التسيير العقاري بإعداد محاضر تسليم و إستلام السكنات الجاهزة و مختلف المرافق – المصاعد خزانات المياه.

مع رفع جميع التحفظات التي يسجلها المكتتبين مباشرة بعد معاينتهم لمواقعهم و لسكناتهم، كما كلف مدير فرع التسيير العقاري بضرورة تنصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المختصة في التنظيف والصيانة والمراقبة بالاحياء السكنية لصيغة البيع بالإيجار المرتقب تسليمها.

حيث ستساهم المؤسسات المستفيد من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية في خلق مناصب شغل جديدة للشباب وهذا ضمن مقاربة اقتصادية تبنتها الوزارة الوصية لخلق مناصب شغل جديدة ومرافقة المؤسسات الناشئة.