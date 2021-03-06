زيتوني يحذر من تسليم سكنات “عدل” دون غاز وماء وكهرباء ومصاعد

ترأس المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة عدل، فيصل زيتوني، إجتماعا تقيميا دوريا مع الاطارات والمدراء المركزيين والجهويين للوكالة.

وإستمع زيتوني الى عرض قدمه المدراء الجهويين لوكالة عدل، عن تقدم المشاريع في مختلف ولايات الوطن.

ووجه فيصل زيتوني، تعليمات وتوجيهات الى المدراء الجهويين، من أجل تسريع وتيرة الأشغال خاصة في السكنات التي تعرف تقدما.

كما ألزم رؤساء دوائر المشاريع بالمتابعة الدورية للمشاريع وايجاد حلول فورية لصعوبات التي قد تعترض تقدم المشاريع.

وكذا دفع مؤسسات الإنجاز للزيادة في اليد العاملة المؤهلة و تدعيم الورشات بمواد البناء.

كما دعا الى ضرورة التنسيق مع مديرية التعمير والبناء والهندسة المعمارية، من أجل العمل بنفس الوتيرة للأشغال خاصة في السكنات الجاهزة.

من جهة أخرى، حذر المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة عدل من تسليم سكنات غير متوفر بها الغاز والماء والكهرباء والمصاعد.

وألزم بضرورة اعداد محضر توقعه إدارة مشاريع عدل وفرع التسيير العقاري، يؤكد توفر الماء الكهرباء والغاز والمصاعد قبل تسليم السكنات .

وتأتي هذه اللقاءات الدورية من أجل تسريع وتيرة الأشغال ورفع العراقيل التي قد تعترض تقدم الأشغال .