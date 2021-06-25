زيتوني يدعو إلى إتمام الأشغال الداخلية لمشروع 1077 مسكن عدل القنطرة بعنابة خلال شهرين ونصف

واصل فيصل زيتوني، المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، مساء الخميس. معاينة مشاريع عدل عنابة. وتفقد زيتوني مشروع 1077 مسكن عدل القنطرة.

ورافقه في هذه الزيارة المدير الجهوي لوكالة عدل عنابة، حيث وجه المدير العام تعليمات صارمة لشركة الإنجاز من أجل الانتهاء من الأشغال الداخلية في ظرف لا يتعدى الشهرين ونصف. كما دعا رؤساء المشاريع إلى ضرورة التنسيق مع مكاتب الدرسات ووضع مخطط عمل يضمن سيرورة الأشغال. وتكثيف الدوريات بذات المشروع مع مراقبة وجودة السكنات، مع الالتزام بتعليماته من تفادي التأخر في الأشغال.

وعاين بعدها موقع 724 مسكن عدل الذي انطلقت به الأشغال مؤخرا. حيث وجه تعليمات صارمة للشركة المكلفة بأشغال هذا الموقع، من أجل الزيادة في عدد العمال. وتدعيم الموقع بالمواد الأولية وتسريع وتيرة الأشغال. ودعا المدير الجهوي إلى تكثيف زيارات المتابعة خاصة في المشاريع المنطلقة مؤخرا. وفي حال تسجيل تماطل أو تأخر في الأشغال اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

بالمقابل كلف زيتوني، المدير العام المساعد له المكلف بمتابعة مشاريع عدل للوقوف على سير الأشغال والتحضير اللوجيستكي. لعملية التوزيع المرتقبة في وهران. حيث وقف هذا الأخير على الروتوشات الأخيرة للسكنات المنتهية بها الأشغال وعلى نوعية العشب الذي سيوضع في المساحات الخضراء.

من جهته أمر المدير العام المدريين الجهويين إلى التحضير لعمليات توزيع السكنات من مختلف الجوانب. والوقوف على الرتوشات الأخيرة لهذه العملية التي تعد الكبرى من نوعها ومعالجة جميع النقائص قبل عملية التسليم .