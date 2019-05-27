زيتوني يدعو الجزائريين للتحلي بروح المسؤولية اتجاه الوطن خلال هذه المرحلة الحساسة

دعا وزير المجاهدين، الطيب زينوني، اليوم الاثنين كل الجزائريين إلى “التحلي بروح المسؤولية، لمواصلة تشييد صرح البلاد، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة.

وقال الوزير، في كلمة له بمناسبة إحياء الذكرى الـ 78 لإعدام الشهيد محمد بوراس، رائد الكشافة الإسلامية الجزائرية، “يتعين علينا تحمل كافة المسؤوليات للحفاظ على أمانة الشهداء وعلى المكاسب المحققة بالتوازي مع التحديات التي تواجهها بلادنا اقليميا ودوليا”.

كما دعا في السياق ذاته كل ابناء الجزائر إلى “التمسك بمبادئ الأمة والتشبث بوحدة الصف والدفاع عن الجزائر، والتجند لتفويت الفرصة على المتربصين بها”.