 زيتوني يدعو المتعاملين الإقتصاديين لدخول أسواق جديدة عبر منطقة التجارة الحرة الإفريقية

دعا وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين إلى التحضير لدخول أسواق جديدة في القارة عبر منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

وكتب زيتوني عبر حسابه على الفيسبوك انه “وبهدف تشجيع التجارة البينية بين دول القارة، التي تمتلك فيها منتجاتنا الوطنية تنافسية كبيرة وفرص واعدة، ستُساهم في دعم اقتصادنا الوطني وتُعزز مكانته في القارة الافريقية” المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين مدعوون إلى التحضير لدخول أسواق جديدة في القارة عبر منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

ولرفع حجم صادرات الجزائر قال زيتوني في منشوره لابد من “الإستفادة من كل الفرص المتاحة، وسُنساهم بدورنا كقطاع التجارة وترقية الصادرات في دعم ومرافقة كل المتعاملين، لبلوغ الهدف المنشود ورفع حجم صادراتنا.”

وشارك وزير التجارة في أشغال المعتكف الوزاري والدورة الإستثنائية للمجلس الوزاري لوزراء تجارة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية zlecaf، بالعاصمة الكينية نيروبي. والذي خصص لمناقشة بعض المسائل العالقة في مجال المفاوضات الخاصة بقواعد المنشأ والمتعلقة بقطاع السيارات ومكوناته وقطاع النسيج والملابس.