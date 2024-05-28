زيتوني يدعو لإنتاج المواد الأولية لصناعة المصبرات الغذائية

شدد وزير التجارة، الطيب زيتوني، على ضرورة تكثيف الجهود الإستثمارية في إنتاج المواد الأولية اللازمة لصناعة المصبرات الغذائية، لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقلالية الصناعية.

وأكد الوزير، على هامش زيارته إلى وحدة (MMB) لصناعة علب المصبرات الغذائية، المتواجدة بالمنطقة الصناعية ببلدية برحال في عنابة، أن خفض الاستيراد في هذا المجال لن يسهم فقط في تقليص فاتورة الواردات، بل سيخلق أيضًا فرص عمل جديدة ويدعم النمو الاقتصادي.

وخلال الزيارة، قام الوزير بجولة تفقدية في مختلف أقسام الوحدة، حيث اطلع على خطوط الإنتاج والتقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة علب المصبرات الغذائية.

وأثنى الوزير، على المستوى العالي من الجودة والإتقان الذي تتميز به منتجات الوحدة. مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.

كما استمع الوزير زيتوني، إلى شروحات مفصلة حول العملية الإنتاجية.