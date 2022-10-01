زيتوني يدعو للمشاركة في تحقيق التنمية المحلية والإقلاع الإقتصادي

دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، اليوم السبت، للمشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المحلية والإقلاع الاقتصادي والإصلاحات التي تعرفها البلاد.

وقال زيتوني خلال لقاء وطني جمع منتخبي حزبه بالشلف، أن “البلاد قطعت أشواطا مهمة على درب الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية. بهدف القطيعة مع الممارسات السابقة التي عرقلت عجلة التنمية المحلية. وعملية التحول الديمقراطي والتطور الاقتصادي و النهضة الاجتماعية”.

ودعا زيتوني للإنخراط بقوة في تثمين هذه الإصلاحات عبر “تحويل مقومات البلديات إلى محرك رئيسي للتنمية. وخلق الثروة و تحقيق الاكتفاء الذاتي و الأمن الغذائي.

مشيدا بالمناسبة بقرارات رئيس الجمهورية في اللقاء الأخير للحكومة مع الولاة و التي تمحورت حول ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية.

وقال زيتوني، أن هذا اللقاء “يأتي في سياق حركية ملحوظة في أعلى هرم الدولة ومؤسساتها الدستورية لإحداث الإقلاع الاقتصادي. وعلى ضوء حركة التغييرات التي مست الحكومة والولاة والهيئات التنفيذية المحلية بالتزامن مع إتمام البناء المؤسساتي”.

كما أكد زيتوني أن حزبه “حريص على ترسيخ روح التكامل بين رئيس البلدية تحديدا والوالي. أو من يمثله من الهيئات التنفيذية المحلية وتجسيد التعاون بين الطرفين لأنها أساس العملية التنموية”.

وكشف عن تنصيب لجنة على مستوى الحزب تتولى متابعة اهتمامات رؤساء البلديات وانشغالات سكانهم لمعالجتها أو تحويلها إلى المجموعتين البرلمانيتين لاتخاذ القرار اللازم.

كما أشاد زيتوني، ب”المكاسب” الدبلوماسية للجزائر التي ستحتضن قريبا القمة العربية. والتي ستسمح لها بلعب دورها التقليدي في تفعيل منظومة العمل العربي المشترك. وإحلال الأمن والسلم الدوليين و نصرة قضايا التحرر وتصفية الاستعمار.