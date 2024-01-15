زيتوني يستقبل رئيس وأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني اليوم الإثنين، رئيس وأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص “سنابو”.

وحسب بيان وزارة التجارة، فقد أكد زيتوني خلال اللقاء أن القطاع يعتمد على رؤية تشاركية والحوار كأساس لاتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة الجميع.

كما قرر الوزير خلال هذا اللقاء، تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص “سنابو” بهدف دراسة جميع القضايا ذات الصلة بنشاط المهنة، لاسيما مضمون نشاط الصيدلي الحامل لرمز 602101 بالسجل التجاري.