زيتوني يستقبل ممثلي مكتتبي عدل البويرة

إلتقى المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة عدل، فيصل زيتوني، اليوم الإثنين، مع ممثلي مكتتبي عدل البويرة.

وحسب بيان للوكالة، فقد استمع زيتوني إلى انشغالات المعنيين، منها ما يخص وتيرة الأشغال.

ويتعلق الأمر بموقع 100 مسكن لصيغة البيع بالإيجار بالقادرية و40 مسكن حيزر و48 مسكن بمشدالة.

وكذا شهادات التخصيص بالنسبة للمشاريع التي بلغت وتيرة الإنجاز فيها 70 بالمائة.

وأكد المسؤول الأول لوكالة عدل، بأن وكالته في متابعة دائمة ومستمرة للأشغال سوآءا ميدانيا أو عن طريق التقارير التي يقدمها رؤساء أو مديرو المشاريع.

ووعد المدير العام للوكالة بالرفع من وتيرة الأشغال بالمواقع التي تعرف نوع من التأخر.

ومن جانبه أكد المدير بأن وكالة عدل ملتزمة بعدم تسليم سكنات بدون كهرباء وغاز وماء وقنوات الصرف الصحي.

أما فيما يخص موقع 2000 سكن، أكد المدير العام على تسريع وتيرة الأشغال التي هي على عاتق الوكالة.

مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارة ميدانية في الأيام القادمة لحل المشاريع القائمة بالولاية من أجل رفع العراقيل التي تعترض تقدم الأشغال بمختلف ورشات سكنات البيع بالإيجار.