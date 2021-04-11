زيتوني يستقبل ممثلي مكتتبي “عدل” ببسكرة

إلتقى فيصل زيتوني المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” اليوم مع ممثلي مكتتبي عدل ببسكرة.
وإستمع زيتوني إلى إنشغالاتهم منها مايخص وتيرة الأشغال بموقع خاصة في موقع 1000 مسكن لصيغة البيع بالإيجار بعاصمة الولاية
واستمع المدير العام إلى إنشغالات أخرى تخص أشغال مختلف الشبكات.
وأكد زيتوني بأن وكالته في متابعة دائمة ومستمرة للأشغال سواء ميدانيا أو عن طريق التقارير التي يقدمها رؤساء المشاريع أو مدير المشاريع.
كما وعد بالرفع من وتيرة الأشغال بالمواقع التي تعرف وتيرة نوع من التأخر.
ومن جانبه أكد المدير بأنه سيكون له لقاء مع مدير التعمير لولاية بسكرة لوضع ورقة طريق لتسريع الأشغال التي هي على عاتقها.
أما فيما يخص بعض الأنشغالات التي قدمها ممثلي المكتتبين فقد وعدالمدير العام بالتكفل بها في إطار ما يسمح به القانون.
من جهتهم عبر ممثلي مكتتبي عدل بسكرة عن إرتياحهم بعد هذا اللقاء .
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