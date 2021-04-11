زيتوني يستقبل ممثلي مكتتبي “عدل” ببسكرة

واستمع المدير العام إلى إنشغالات أخرى تخص أشغال مختلف الشبكات.

وإستمع زيتوني إلى إنشغالاتهم منها مايخص وتيرة الأشغال بموقع خاصة في موقع 1000 مسكن لصيغة البيع بالإيجار بعاصمة الولاية

وأكد زيتوني بأن وكالته في متابعة دائمة ومستمرة للأشغال سواء ميدانيا أو عن طريق التقارير التي يقدمها رؤساء المشاريع أو مدير المشاريع.

كما وعد بالرفع من وتيرة الأشغال بالمواقع التي تعرف وتيرة نوع من التأخر.

ومن جانبه أكد المدير بأنه سيكون له لقاء مع مدير التعمير لولاية بسكرة لوضع ورقة طريق لتسريع الأشغال التي هي على عاتقها.

أما فيما يخص بعض الأنشغالات التي قدمها ممثلي المكتتبين فقد وعدالمدير العام بالتكفل بها في إطار ما يسمح به القانون.

من جهتهم عبر ممثلي مكتتبي عدل بسكرة عن إرتياحهم بعد هذا اللقاء .