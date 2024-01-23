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الوطني

زيتوني يستقبل وفدا من المجمع الايطالي “بياجو”

بقلم أسماء.ع
زيتوني يستقبل وفدا من المجمع الايطالي “بياجو”
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استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، وفدا من المجمع الصناعي الإيطالي “بياجو”. يقوده الرئيس المدير العام، ماتيو كولانينو، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى أمس الاثنين بمقر الوزارة, بحضور إطارات المجمع الإيطالي ونائب سفير إيطاليا لدى الجزائر, تم التطرق إلى عدة قضايا هامة. حيث أكد زيتوني على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. مبرزا أهمية السوق الجزائرية كوجهة استثمارية واعدة.

وفي ذات السياق، استعرض الوزير التدابير الجديدة والتحفيزات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، يضيف البيان.

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