زيتوني يسدي تعليمات بخصوص التحضيرات للمعرض الإفريقي للتجارة البينية 

ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اجتماعًا تنسيقيًا خصص لمتابعة التحضيرات الجارية لتنظيم الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF2025). والذي ستحتضنه الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر 2025.

وخلال الاجتماع تطرق زيتوني رفقة إطارات الوزارة إلى مختلف الترتيبات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالحدث.

وأكد زيتوني على مواصلة العمل والتعاون الوثيق مع محافظ الطبعة الرابعة للمعرض التجاري الإفريقي البيني 2025، السفير العربي لطرش، وكذا مع مساعديه سعادة السفير عبد الكريم بحة وسعادة السفير مسعود مهيلة، من أجل ضمان تنظيم ناجح يرقى إلى مستوى تطلعات الجزائر وضيوفها الأفارقة والدوليين.

وبهذا الخصوص أسدى زيتوني تعليمات بضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف المتابعة الميدانية للجان التحضيرية، خاصة ما يتعلق بجاهزية الفضاءات المخصصة للعارضين، الخدمات اللوجستية.