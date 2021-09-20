زيتوني يسدي تعليمات صارمة للإنتهاء من أشغال موقع 1100 مسكن “عدل” في قالمة

حل صباح اليوم الإثنين، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، فيصل زيتوني، بولاية قالمة مواصلة للزيارة التفقدية التي قادته الى مشاريع صيغة البيع بالإيجار بولايات شرق البلاد.

وإستهل المدير العام زيارته بمعاينة سير الأشغال بالقطب العمراني الهام حجر المنقوب رفقة المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع والمدير الجهوي لوكالة عدل عنابة، ومدير السكن ومدير التعمير والهندسة المعمارية للبناء وممثلين عن مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ctc بذات الولاية بالإضافة الى مدير الري ومدير سونلغاز بولاية قالمة .

وعقد المدير العام عقد لقاء تنسيقيا مع ممثلي مؤسسات الإنجاز وممثلي مختلف المصالح المتداخلة في أشغال هذا القطب العمراني الهام ، وإستمع الى بعض الإنشغالات التي تؤرق تقدم الأشغال في عدد من المواقع هذا القطب العمراني، واعطى مخطط عمل يلزم الجميع بإتباعه بهدف تسريع وتيرة الأشغال، كما وجه المدير تعليمات الى القائمين على هذه المشاريع منوها بعدم التسامح مع الشركات المتقاعسة مع ضرورة إتخاذ الاجرءات القانونية اللازمة ضدها ووضعها في القائمة السوداء .

وفي ذات السياق دعا الى ضرورة تنصيب مؤسسات مقاولاتية مناولة تعمل بنظام المناوبة في المواقع التي تشهد تأخر في وتيرة أشغال التهيئة الخارجية، مع تسريع أشغال خزانات المياه بكل موقع، ومن جهة اخرى وجه المدير العام تعليمات صارمة الى مدير المشاريع من اجل تكثيف الجهود اكثر والتنسيق مع مختلف المصالح بهدف تجاوز العقبات وإيجاد حلول فعلية و آنية لتسهيل عملية تقدم الاشغال، اكد المدير العام ان تحقيق الأهداف المرجوة يكون بالمتابعة المستمرة و التنسيق المحكم بين مختلف المصالح المحلية .

بعدها انتقل المسؤول الأول عن وكالة عدل الى موقع 1100 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار بمخطط شغل الأراضي جنوب بولاية قالمة، حيث وجه تعليمات صارمة للإنتهاء من مختلف الأشغال بهذا الموقع داعيا الى ضرورة رفع الأتربة وبقايا البناء المتواجدة به وذلك بهدف تسليم السكنات الجاهزة في أقرب الآجال.

من جهته إلتزم الجميع بتفيذ تعليمات المدير العام، وتحقيق الأهداف التي سطرها وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي .

وختم المدير العام زيارته بلقاء مع ممثلي مكتتبي عدل حيث قدم لهم توضيحات عن سير الأشغال بمختلف مواقعهم والاجراءات التي اتخذتها الوكالة في معالجة الملفات الخاصة بالمكتتبين، من جهتهم ثمن ممثلي المكتتبين لولاية قالمة جهود وكالة عدل في تسريع معالجة ملفات الخاصة بالإكتتاب وكذا وتيرة الأشغال بمختلف المواقع التي تكفلت بها الوكالة ولم تكن على عاتقها .