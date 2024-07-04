زيتوني يسدي تعليمات صارمة لمسؤولي أسواق الجملة

دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، مسؤولي المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة (ماقرو)، إلى ضرورة تطوير وتنويع نشاط المؤسسة. وكذا التعاقد مع الفلاحين والمنتجين وإقامة شراكة مع المستثمرين. في مجال شبكات التوزيع الكبرى، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء هذا خلال ترؤسه، بمقر الوزارة،لجلسة عمل خصصت لعرض نتائج التقييم الأولي لهذه المؤسسة العمومية, أين وجه زيتوني بضرورة اتخاذ “إجراءات فورية لتحسين الحوكمة وتصويب كل الإختلالات المسجلة على مستوى المؤسسة وفروعها”. يضيف ذات المصدر.

وفي هذا الإطار، يقول البيان، شدد الوزير على ضرورة “تكثيف الجهود لتحديث الهيكل التنظيمي للمؤسسة، بما يتماشى مع أحدث الممارسات الإدارية. وكذا تطبيق المعايير الدولية في إدارة الموارد البشرية والمالية. بهدف تحسين كفاءة الأداء ورفع النتائج المالية خاصة والارتقاء بأدائها لتحقيق الأهداف المسطرة”.

ولتعزيز دورها في ضبط السوق الوطنية وتطوير نشاطها،بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للاقتصاد الوطني, شدد زيتوني على “أهمية تطوير وتنويع نشاط المؤسسة. والعمل على التوجه نحو التعاقد مع الفلاحين والمنتجين وإقامة شراكة مع المستثمرين في مجال شبكات التوزيع الكبرى”. حسب البيان.

ولتنفيذ هذه الإستراتيجية، أمر الوزير بتشكيل لجنة برئاسة الأمين العام للوزارة. تعنى بتنفيذ هذه الإجراءات وتحقيق الأهداف المحددة.