زيتوني يسدي تعليمات هامة تحسبا لعيد الأضحى وموسم الاصطياف

ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين 20 ماي 2024، اجتماع اللجنة الثلاثية التي تضم كل من وزارة التجارة وترقية الصادرات، الصناعة والإنتاج الصيدلاني ، الفلاحة التنمية الريفية، خصص لمتابعة تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك، والتحضير لموسم الاصطياف وعيد الأضحى المبارك.

وحسب بيان وزارة التجارة، فقد أكد زيتوني خلال هذا الاجتماع، على أهمية التنسيق الجيد لاستدامة توفر المواد الأساسية في الأسواق بأسعار معقولة، وتلبية احتياجات المواطنين خلال موسم الاصطياف الذي يشهد زيادة في الطلب على العديد من السلع والخدمات خاصة في الولايات الساحلية الـ 14 ، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المنتجات وكذا تجنب أي محاولة للاحتكار السلع والمضاربة.

كما دعا الوزير، كل الدواوين والمؤسسات الاقتصادية التابعة لوزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والصناعة والإنتاج الصيدلاني، إلى استغلال المساحات التي توفرها شركة ”ماقرو” للأسواق الجهوية للخضر والفواكه، بهدف تسويق منتجاتهم وتعزيز وفرتها في مختلف الولايات .

وبخصوص التحضيرات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، وجه زيتوني، اللجنة الثلاثية بوضع الترتيبات اللازمة خلال هذه المناسبة الدينية، من خلال التنسيق الجيد والمحكم لضمان توفر كل المواد واسعة الاستهلاك والخضر والفواكه في الأسواق، قبل وأثناء وبعد عطلة عيد الأضحى المبارك.