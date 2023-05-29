زيتوني يشارك ابتداءً من الغد في اجتماع وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية
بقلم خالد زوبيري
يشارك وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يومي 30 و31 ماي الجاري بكينيا، في أشغال اجتماع وزراء تجارة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وحسب بيان للوزارة، فإن الاجتماع الذي سيجرى بالعاصمة نيروبي، يهدف إلى تحديد أولويات تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة (ZLECAF)، بما يتماشى وشعار الاتحاد الإفريقي لهذه السنة “تسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية”.
كما لفت المصدر ذاته إلى أن الاجتماع سيختتم بعقد دورة استثنائية لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
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