زيتوني يشارك بالعاصمة الأوغندية “كامبالا” في افتتاح قمة المؤتمر الثاني للبن في افريقيا

شارك وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني اليوم الثلاثاء 08 أوت 2023 ، بالعاصمة الأوغندية “كامبالا”، في افتتاح قمة المؤتمر الثاني للبن في افريقيا التي أشرف عليها رئيس جمهورية أوغندا ، يوويري موسيفيني، بمشاركة 25 دولة افريقية منتجة للبن ، من أجل بحث ومناقشة التحديات التي تواجه هذه المادة الهامة، وكيفية رفع القيمة المضافة لها .

وفي كلمة ألقاها خلال القمة ، أكد الطيب زيتوني أن حضور الجزائر في هذا المؤتمر الهام، يأتي وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية بتوجيه الاقتصاد الوطني نحو افريقيا .

وأضاف زيتوني، أن رئيس الجمهورية من المرافعين على التبادل البيني بين الدول الإفريقية ، وعلى ضرورة تصنيع المواد الخام التي تتوفر عليها الدول الإفريقية محليا، وعدم استغلال ثرواتها الطبيعية، ورفع نسبة الإدماج الإفريقي في مجال التصنيع.

وشدد زيتوني في كلمته ، على ضرورة تكاتف جهود كل كل الدول الإفريقية ، من أجل حماية السيادة الاقتصادية الافريقية ، وتشجيع الاستيراد والتصدير فيما بينها من أجل اقتصاد افريقي قوي بالنظر للامكانيات التي تحوز عليها .

كما أكد السيد زيتوني، أن الجزائر تقترح جمع الدول الإفريقية المنتجة والمستهلكة للبن، خلال الطبعة الثالثة لهذه القمة المقررة السنة القادمة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.