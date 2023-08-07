زيتوني يشارك في أشغال مؤتمر القمة الثاني لمجموعة الدول الـ 25 بأوغندا

يحل وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بجمهورية أوغندا. للمشاركة في أشغال مؤتمر القمة الثاني للبن في افريقيا لمجموعة الدول الـ25 .

وجاءت هذه الخطوة بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.حيث ستعقد أشغال مؤتمر القمة الثاني للبن في افريقيا لمجموعة الدول الـ25 غدا الثلاثاء.

يذكر أن أشغال القمة ستناقش التحديات التي تواجهها البلدان الأفريقية المنتجة للبن. فضلا عن تعزيز القيمة المضافة لهذه المادة ، وتوسيع تجارتها الإقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.