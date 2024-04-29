زيتوني يشدد على أهمية تطوير صناعة السكر وتعزيز إنتاجها المحلي

شدد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، من وهران، على أهمية تطوير صناعة السكر وتعزيز إنتاجها المحلي.

كما أكد زيتوني خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته رفقة وزير النقل محمد الحبيب زهانة، إلى ولاية وهران، على أهمية الاستثمار في انتاج المادة الأولية لإنتاج السكر التي شرع فيها عدد من المستثمرين لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وجاء هذا خلال تنقل الوزيران إلى بلدية طفراوي أين تم معاينة مصنع شركة برحال لإنتاج السكر . حيث إستمع الوزيران، رفقة والي ولاية وهران، و الوفد المرافق لهما، إلى شروحات وعرض قدمه صاحب الشركة حول كميات الإنتاج . كما وقفا السادة على الحضيرة الجديدة للمصنع التي تعززت بـ 200 شاحنة جديدة .

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