زيتوني يشدد على تسريع الأشغال بمواقع “عدل” بولايتي ورقلة والوادي

عقد فيصل زيتوني المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، اليوم الإثنين بمقر المديرية الجهوية لوكالة عدل ورقلة إجتماعا تقني.

وتمحور هذا الإجتماع حول برنامج صيغة البيع بالإيجار بالولايات التابعة لذات المديرية الجهوية.

وحضر الإجتماع كل من المدير العام المساعد المكلف بمتابعة مشاريع صيغة البيع بالإيجار، مدير متابعة المشاريع بالمديرية الجهوية لوكالة عدل. ومدير المشاريع وكالة عدل بولاية ورقلة، الأغواط الوادي وغرداية ، والمدير التجاري بالمديرية الجهوية لوكالة عدل بورقلة.

المدير العام وبعد الإستماع الى عرض مفصل عن تقدم مشاريع صيغة البيع بالإيجار بالولايات التابعة للمديرية الجهوية لوكالة عدل ورقلة، خاصة مايتعلق بالربط بشبكات الكهرباء والغاز والماء والصرف الصحي. وكذا أشغال التهيئة الخارجية بمختلف المواقع التابعة للمديرية الجهوية لوكالة عدل بورقلة.

المسؤول الأول عن وكالة عدل وبعد الاستماع إلى عرض شامل عن مختلف المواقع، دعا كل من مدير السكن ومدير الهندسة المعمارية والبناء لولايتي ورقلة والوادي من أجل التنسيق بهدف تسريع وتيرة الأشغال في مختلف مواقع صيغة البيع بالإيجار بالولايتين.

وهذا بغرض تفادي التأخر في الانجاز، ويسعى المدير العام من هذا اللقاء تسليم سكنات مكتملة غير منقوصة من ماء كهرباء وغاز وصرف صحي .

المسؤول الأول عن وكالة عدل ألح على ضرورة تسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية خاصة في السكنات الجاهزة موقع 285 مسكن عدل وتنصيب شركات مقاولاتية مناولة بالتجزئات هذا الموقع. وذلك بهدف إحترام آجال تسليم السكنات.

كما دعا زيتوني الى ضرورة التنسيق مع مؤسسة سونلغاز والمديريات التي تشترك في مختلف الأشغال كما أكد على ضرورة توفير مساحات خضراء و أماكن الراحة بمختلف مواقع صيغة البيع بالإيجار.

وحذر المدير العام من تأخر تسليم السكنات في الأجال المتفق عليها وفي حال عدم الإلتزام بالتعهدات عليهم تحمل مسؤولية .

أما بولاية الوادي فقد دعا المدير العام الى ضرورة المتابعة الميدانية و الإسراع في الأشغال بموقع 150 مسكن عدل بالوادي من أجل تسليمه في اقرب الأجال أما بموقع 120 مسكن عدل بالمغير المنتهية به الأشغال.

كما أكد المدير العام بضرورة التنسيق مع مؤسسة الجزائرية للمياه من أجل توصيله بالماء الشروب، و الربط بقناة الصرف الصحي، و الإنارة العمومية وضرورة الإسراع في أشغال التهيئة بموقع 100/278 بالوادي. ويكون حسب المدير العام بالتنسيق مع مختلف المديريات .

ووجه زيتوني المدير تعليمات صارمة للمدير لمدير المشاريع عدل بولاية الوادي من أجل تدارك التأخر في المشاريع التي يشرف على متابعتها هذا الأخير .

أما عن أشغال بكل من موقع 50 مسكن المنيعة الى ضرروة التنسيق من أجل الإسراع في ربط شبكة الصرف الصحي، والإسراع في أشغال التهيئة الخارجية بموقع 50+150 بنورة غرداية، والإسراع في الأشغال الداخلية بموقع 100 واد نشو غرادية .

ومن جهته دعا المدير العام مدراء المشاريع و مدير المشاريع بالمديرية الجهوية لوكالة عدل بورقلة الى ضرورة التنسيق والمتابعة الميدانية لمختلف المشاريع مع ضرورة الحرص على جودة نوعية السكنات والأشغال. وفي حال تسجيل تأخر من طرف شركات الإنجاز إتخاذ الإجراءات اللازمة و عدم التسامح مع المتأخرين في الأشغال .

من جهة اخرى إستمع المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة عدل الى إنشغالات ممثلي مكتتبي عدل ولاية ورقلة، حيث اكد ان مهمته الان متابعة سير الأشغال ومعاينتها ميدانيا وايجاد حلول لرفع التحفظات التي تعترض تقدم الأشغال. وذلك بهدف تسليم عدد أكبر من السكنات في اقرب الآجال.

كما ذكر بأن دفع الشطر الرابع يعني تسليم السكنات وهذا لن يكون الا بتوفر الكهرباء والغاز والماء.

ومن جهتهم عبّر ممثلي المكتتبين عن ارتياحهم للزيارة التفقدية التي يقوم بها المدير العام بولايتهم والولايات المجاورة .