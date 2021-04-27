زيتوني يشدد على ضرورة تسليم 12 ألف وحدة سكنية بوهران في آجالها المحدّدة

ترأس ليلة أمس الإثنين، فيصل زيتوني المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بمقر المديرية الجهوية لوكالة عدل وهران لقاءً تقييما مع المدير الجهوي لوكالة عدل وهران ورؤساء المشاريع.
وحضر اللقاء أيضا مؤسسات الإنجاز المكلفة بأشغال بالقطب العمراني الحضاري مسرغين .
وبعد الإستماع إلى عرض شامل قدمه المدير الجهوي لوكالة عدل عن أشغال التهيئة الخارجية وأشغال مختلف الشباكات وأشغال السكنات الجاهزة المقدر عددها بأكثر من 12 الف وحدة سكنية صيغة البيع بالإيجار المرتقب توزيعها خلال الأشهر القليلة القادمة.
دعا المسؤول الأول عن وكالة عدل إلى إحترام آجال تسليم السكنات، والإلتزام بالوعود التي قدمتها الوكالة، ملزما الجميع التقيد بتعلمياته التي تهدف إلى تسريع وتيرة الأشغال وإحترام دفتر الشروط وزيادة ساعات العمل خاصة في التجزئات التي تعرف تأخر طفيف من أجل تدارك التأخر.
كما دعا رؤساء المشاريع إلى المتابعة الدورية وعدم التسامح مع المتأخرين في الإنجاز .
ووجه المدير العام تعليمات صارمة لمدير المشاريع ورؤساء المشاريع إلى تكثيف الرقابة والقيام بإعداد محاضر إستلام السكنات تؤكد توفر الغاز والكهرباء والماء والصرف الصحي وصلاحية المصاعد الكهربائية ومختلف الأشغال المتعلقة بالحي والعمارات بهدف تفادي أي خلل، وهذا تنفيذا للتعليمات التي اسداها وزير السكن والعمران والمدينة .
و كشف المدير العام أنه ستكون له زيارة ميدانية إبتداء من صباح اليوم للإطلاع على مدى تقدم الأشغال ميدانيا بالقطب الحضاري العمراني مسرغين وهران .
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