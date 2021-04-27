زيتوني يشدد على ضرورة تسليم 12 ألف وحدة سكنية بوهران في آجالها المحدّدة

وبعد الإستماع إلى عرض شامل قدمه المدير الجهوي لوكالة عدل عن أشغال التهيئة الخارجية وأشغال مختلف الشباكات وأشغال السكنات الجاهزة المقدر عددها بأكثر من 12 الف وحدة سكنية صيغة البيع بالإيجار المرتقب توزيعها خلال الأشهر القليلة القادمة.

دعا المسؤول الأول عن وكالة عدل إلى إحترام آجال تسليم السكنات، والإلتزام بالوعود التي قدمتها الوكالة، ملزما الجميع التقيد بتعلمياته التي تهدف إلى تسريع وتيرة الأشغال وإحترام دفتر الشروط وزيادة ساعات العمل خاصة في التجزئات التي تعرف تأخر طفيف من أجل تدارك التأخر.

كما دعا رؤساء المشاريع إلى المتابعة الدورية وعدم التسامح مع المتأخرين في الإنجاز .