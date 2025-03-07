زيتوني يشدد على ضمان وفرة المنتوجات طيلة رمضان

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، على ضرورة ضمان الوفرة وجودة المنتجات طيلة أيام المعرض التجاري “رمضان في القصر” المنظم بالجزائر العاصمة.

وقام الوزير، أمس الخميس، بزيارة إلى المعرض المنظم بقصر المعارض الصنوبر البحري والمخصص للبيع المباشر للمواد الاستهلاكية بأسعار مخفضة من المنتج إلى المستهلك. وتفقد مختلف الأجنحة الخاصة بالمواد الغذائية.

وشدد زيتوني، على ضرورة ضمان الوفرة وجودة المنتجات المعروضة تلبية لاحتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل، طيلة أيام المعرض.

كما وقف الوزير، على جناح شركة “ماغرو”، أين اطلع على مستوى توفر المنتجات الفلاحية والأسعار المعتمدة بهذا الفضاء.

وزار زيتوني الجناح الخاص لبيع اللحوم الحمراء المستوردة، حيث شدد بالمناسبة على ضرورة احترام هوامش الربح المحددة وفقا للقرارات التنظيمية المعتمدة.

وأعطى الوزير تعليمات صارمة بضرورة تكثيف العمل الرقابي على كافة مراحل التوزيع من المستورد إلى بائع التجزئة، طيلة الشهر الفضيل. لضمان وصول مختلف المنتجات إلى المواطنين بأسعار معقولة وحماية لقدرتهم الشرائية.