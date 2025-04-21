زيتوني يشدّد على أهمية استغلال البيانات الأساسية الخاصة بنتائج عملية الإحصاء الاقتصادي

ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، اجتماعًا تقنيًا.

وحسب بيانٍ للوزارة، فإن الاجتماع خصِّصَ لعرض منهجية استغلال البيانات الأساسية الخاصة بنتائج عملية الإحصاء الاقتصادي.

وخلال اللقاء، تم استعراض المراحل المعتمدة في جمع ومعالجة وتحليل البيانات الاقتصادية للوصول إلى المؤشرات الاستراتيجية ذات الصلة بسير السوق الوطنية.

وأكد زيتوني على أهمية هذه البيانات في ضبط السياسة التجارية الوطنية بدقة ومرونة، والاعتماد عليها في اتخاذ قرارات فعالة.

وشدّد زيتوني على ضرورة تسريع تحليل البيانات لوضعها حيز الاستغلال، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تعزيز الإنتاج الوطني، وضمان التموين المستقر والمستدام للسوق الوطنية.