زيتوني يشرع في زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية

شرع اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 ، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، في زيارة عمل على رأس وفد من رجال الأعمال، إلى المملكة العربية السعودية، في اطار تعزيز وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وحسب بيان وزارة التجارة، فقد كان في استقبال الوزير، وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية، عبد العزيز بن عمر السكران و مدير إدارة الدول العربية للهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، حصين رشيد وكذا رئيس الجانب السعودي لمجلس الأعمال الجزائري-السعودي، رائد بن أحمد المزروع، بحضور القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجزائر لدى المملكة العربية السعودية بشير بخوش، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.

وأوضح المصدر نفسه، أن وزير التجارة سيشرف رفقة وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، يوم الخميس 23 نوفمبر 2023، على افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-السعودي.

وتجدر الإشارة أن هذه الزيارة ، تعكس التزام البلدين بتوسيع مجالات التعاون والإستثمار، وستشكل فرصًا جديدة لتعزيز الشراكات بين الشركات والمؤسسات في كلا البلدين.