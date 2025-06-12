زيتوني يشرف على افتتاح ورشة عمل وطنية حول تأطير نشاط الاستيراد والتصدير

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس، على افتتاح ورشة عمل وطنية مخصصة لتأطير نشاط الاستيراد والتصدير، تحت عنوان “تحديد مفهوم وماهية المستورد والمصدر”.

وحسب بيانٍ للوزارة، فإن هذه الورشة التي حضرها إطارات من الوزارة وممثلون عن عدة قطاعات وزارية وهيئات معنية، تندرج في إطار مواصلة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بتنظيم وتأطير نشاط الاستيراد والتصدير، وفقا للمصدر ذاته.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير أن هذه المبادرة تهدف إلى “إعادة الاعتبار للنشاط التجاري الدولي، وترسيخ مناخ اقتصادي منظّم وشفاف من شأنه تشجيع المبادلات التجارية الخارجية، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية العميقة التي تعرفها البلاد”.