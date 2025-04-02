زيتوني يشكر التجار الذين التزموا ببرنامج المداومة خلال أيام العيد

قدّم وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، عبارات الشكر والتقدير لكل التجار الذين التزموا ببرنامج المداومة خلال أيام العيد.

وكتب الوزير عبر حسابه على فيسبوك: “أتقدّم بأسمى عبارات الشكر والتقدير لكل التجار الذين التزموا ببرنامج المداومة. وساهموا في ضمان توفر المواد الأساسية والخدمات خلال عطلة عيد الفطر المبارك”.

وتابع زيتوني في منشوره: “كما أخص بالتحية التجار الذين فتحوا محلاتهم بصفة طوعية. مجسدين حسًّا عاليًا بالمسؤولية والتضامن خدمةً للمواطنين”.

وأثنى زيتوني على الجهود الكبيرة التي بذلها أعوان الرقابة في الميدان طيلة أيام العيد. وكتب: “لا يفوتني أن أثني على الجهود الكبيرة التي بذلها أعوان الرقابة الذين كانوا في الميدان طيلة أيام العيد. لضمان احترام برنامج المداومة ومتابعة توفر السلع. تأكيدًا على التزام الدولة بحماية المستهلك وتوفير حاجياته”.

وختم وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، منشوره بـ “تحية تقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المسعى”.