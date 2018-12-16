زيتوني يشيد بجهود الإذاعة السرية إبان ثورة التحرير

أثنى وزير المجاهدين الطيب زيتوني، اليوم الأحد، من الطارف، بالدور الكبير الذي لعبته الإذاعة السرية “صوت الجزائر المكافحة”، إبان ثورة التحرير الوطنية.

وأشار زيتوني، بأن الإذاعة السرية كانت تشكل دعما كبيرا لحرب التحرير الوطنية، مسلطا الضوء على مساهمتها في تعبئة الشعب والمجاهدين، وإيصال صوت الجزائر للخارج.

وأضاف الوزير، بأنه تم نقل القضية الجزائرية عن طريق صوت الجزائر المكافحة، و بلغ صداها إلى الجبال، والصحراء، والمدن، والقرى.

وجاءت هذه الإشادة من الوزير، خلال لقاء خصص لإحياء الذكرى الـ62 لتأسيس الإذاعة السرية الجزائرية 16 ديسمبر 1956.

هذا وكان وزير المجاهدين ، الطيب زيتوني، في زيارة عمل، قادته لولاية الطارف أيام 15و16 من الشهر الحالي.