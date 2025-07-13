زيتوني يفتتح أشغال يوم إعلامي حول السِجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين

أشرف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي حول السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين.

وحسب بيان لوزارة التجارة، اليوم الإعلامي منظّم من طرف المركز الوطني للسجِل التجاري. تحت شعار: “المستفيد الحقيقي: دِرع واقٍ ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

وجرت فعاليات هذا اللقاء بحضور عدد من أعضاء الحكومة، على رأسهم وزير المالية عبد الكريم بوزرد، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات. كمال رزيق، وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي. وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري ورئيس ديوان وزير العدل. إلى جانب رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي. و رؤساء الهيئات والمنظمات الوطنية، وممثلي القطاعات الأمنية، وكذا إطارات من مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية.

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