زيتوني يفتتح معرض متيجة الجهوي للانتاج والتصدير بالبليدة

حل وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني بولاية البليدة، للإشراف على افتتاح معرض متيجة الجهوي للانتاج والتصدير.

وحسب بيان للوزارة كان في استقبال زيتيوني بمقر الولاية ابراهيم أوشان بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي. وأعضاء اللجنة الأمنية ونواب الولاية بالبرلمان بغرفتيه ، وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ، كمال مولى.

يشار أن الوزير سيشرف على لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين للولاية واعطاء اشارة انطلاق عملية تصدير شحنة من المنتجات الغذائية إلى أوروبا .

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