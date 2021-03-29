زيتوني يلتقي ممثلي عدد من مواقع سكنات عدل بالعاصمة

إلتقى المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة عدل، فيصل زيتوني، اليوم الإثنين، مع ممثلي عدد من مواقع عدل بالعاصمة.

وحسب بيان للوكالة، فقد ثمن ممثلي المكتتبين مجهودات الوكالة ووزير السكن والعمران والمدينة.

وإلتقى زيتوني، مع كل من ممثلي موقع 1400 مسكن عدل بالرغاية قريشي، وممثل موقع فايزي برج البحري و ممثل موقع الدرموش وممثل موقع 488 اولاد فايت الهضبة الجنوبية.

وخصص الاجتماع لوضع الروتوشات الأخيرة عن مواقع سكناتهم، والإستماع إلى بعض الإنشغالات الخاصة بالأشغال وأخرى تخص أشغال التجهيزات العمومية.