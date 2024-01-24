زيتوني ينصب عمر شعابنة مديرًا عامًا للمركز الجزائري للرزم ومراقبة النوعية

أشرف الطيب زيتوني، وزير التجارة وترقية الصادرات، اليوم الأربعاء، على تنصيب عمر شعابنة مديرًا عامًا للمركز الجزائري للرزم ومراقبة النوعية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، وجه الوزير، بضرورة تعزيز دور المركز في رصد ومراقبة الجودة والرزم مشيرا إلى أهمية هذا الدور في تحقيق توازن بين حماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق الوطنية.

كما أكد زيتوني على أهمية تعزيز بيئة تجارية نزيهة وصحية، وضمان منتجات تمتثل للمعايير الوطنية والدولية.

وأشار الوزير، إلى أهمية مرافقة المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم للمصدرين الجزائريين. وتشجيعهم وتوفير كل الدعم والتسهيلات لهم للوصول إلى معايير الجودة العالية لمنتجاتهم المصدرة.

تجدر الإشارة أن المدير العام الجديد يُعد من إطارات القطاع الذين تقلدوا خلال مسارهم المهني عدة مسؤوليات على المستوى المحلي.