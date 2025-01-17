زيتوني ينصّب ورشات العمل تحضيرا للقاء الوطني لإطارات القطاع

أشرف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، مساء اليوم، على تنصيب وانطلاق ورشات العمل تحضيرا للقاء الوطني لإطارات القطاع، المنظم يومي 17 و18 جانفي 2025.

وحسب بيان الوزارة، جرت مراسم التنصيب بقصر المعارض، حيث شارك الوزير في إثراء النقاش، وشملت مواضيع التموين وضبط السوق، الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، وعصرنة القطاع.

كما استمع زيتوني إلى المقترحات المقدمة من طرف المدراء الولائيين والجهويين، وكذا الإطارات المركزية.

وأكد زيتوني، على أهمية تبني حلول عملية لتحقيق التحول الاقتصادي وتعزيز التجارة الداخلية، وتبنّي توصيات عملية لتعزيز أداء القطاع التجاري. وتحقيق الأهداف الرامية إلى تحسين الخدمات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

كما نوّه زيتوني بضرورة تكامل الجهود بين مختلف إطارات القطاع تحضيراً لشهر رمضان الفضيل. مشددًا على أهمية العمل الميداني لتطبيق التوصيات والمخرجات للّقاء الوطني للإطارات بشكل عملي وفعال.