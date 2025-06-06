زيتوني يوجه رسالة للتجار الذين احترمو نظام المداومة في أول أيام عيد الأضحى

شكر وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، التجار الذين احترموا نظام المداومة في أوّل أيام عيد الأضحى.

وكتب زيتوني، عبر حسابه على فيسبوك: “ما شهدناه اليوم من التزام واسع من التجار، وسهر دائم من أعوان الرقابة، ليس مجرد احترام لنظام المداومة، بل هو تجسيد حقيقي لروح المواطنة والتضامن”.

وأضاف زيتوني: “في كل حي، في كل بلدية وولاية، كان هناك من يعمل ليضمن تموين المواطنين. ويؤكد أن الجزائر تبنى يومًا بعد يوم بثقافة الواجب” .

واختتم زيتوني منشوره: “كل الشكر لكل من ساهم في هذا الجهد الوطني…”.