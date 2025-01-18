زيتوني يوضح حول منع الدروس الخصوصية 

حث وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، مدارس اللغات الخاصة على التقيد بالسجل التجاري.

وعلى هامش تنظيم لقاء مع إطارات الوزارة، بقصر المعارض، دعا زيتوني مدارس اللغات الخاصة إلى عدم مزاولة نشاطات أخرى غير مُسجلة، منها الدروس الخصوصية.

وقال زيتوني، بهذا الخصوص: “هناك بعض المدارس الخاصة المعتمدة التي تُدرس اللغات الأجنبية، تُقدم دروسا خصوصية، وبهذا العمل فهي تزاول نشاطا غير مُقيد في السجل التجاري”.

وتابع زيتوني في السياق ذاته وقال: “المشكل يكمن في مزاولة نشاطات أخرى غير مُعلنة في السجل التجاري وهذا يعتبر مخالفا للقانون”.

وأشار زيتوني إلى ان قطاعه طالب من مدارس اللغات الخاصة اليقيد بما ينص عليه السجل التجاري وقال: “لقد طلبنا من هؤلاء العمل بما يُخول لهم السجل التجاري والقانون”.

كما أن “مراقبتنا للمدارس الخاصة التي تُدرس اللغات الأجنبية يهدف إلى إبقائها ضمن الأطر القانونية”. يضيف الوزير.

ومن جهة أخرى وجه زيتوني رسالة للمرويجين للفتنة عبر منصات التواصل الإجتماعي بإحداث الضجة وقال: “هناك من يريد إحداث ضجة باستعمال بعض مواقع التواصل من أجل أن نتراجع عن القرار الذي اتخذناه، وهذا يُجانب الحقيقة”.

وفي الختام قال “زيتوني ليست ضد الدروس الخصوصية، لكن يجب إضافتها إلى السجل التجاري والتصريح بالنشاط ليكون ضمن الأطر القانونية”.