زيتوني يوقع اتفاقية تعاون للتكفل بالمجاهدين وقدماء المحاربين مع نظيره الأنغولي

وقّع وزير المجاهدين الطيب زيتوني، اتفاقية تعاون ثنائي في مجال الحماية الاجتماعية للمجاهدين وقدماء المحاربين و الحفاظ على الذاكرة التاريخية،مع نظيره الأنغولي “جواو أرنيستو سونتو”.

وحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء،تنص الاتفاقية على تبادل التجارب المتعلقة بالحماية الاجتماعية للمجاهدين والتعاون في مجال التراث التاريخي والثقافي وترقية التربية الوطنية.

كما اتفقا الطرفان،على تكوين اطارات الطرفين،والتعاون في مجال التأهيل العضلي لمعطوبي الحرب وصناعة الاعضاء الاصطناعية

وحسب ذات المصدر ،فإنّ هذه الاتفاقية تدخل في إطار تعزيز العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين والتعاون المشترك.