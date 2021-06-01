زيتوني يوقف المدير الولائي لمشاريع عدل بغرداية بسبب الاهمال وعدم الابلاغ عن سير المشاريع

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
زيتوني يوقف المدير الولائي لمشاريع عدل بغرداية بسبب الاهمال وعدم الابلاغ عن سير المشاريع
بقلم عبد الرحمن سالمي

واصل فيصل زيتوني المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل،  أمس الإثنين  زيارته الميدانية لمشاريع صيغة البيع بالإيجار .

حيث عاين مشروع 150+ 50 ببونورة ولاية غرداية و موقع 100 مسكن عدل بواد نشو غرداية الذي يشرف على اشغاله ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية غرداية و تتابع اشغاله الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل.

ورافق المدير العام خلال زيارته  المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع وممثلين عن ديوان الترقية والتسيير العقاري بغرداية وممثلين عن مصالح سونلغاز ومؤسسة الإنجاز التي تشرف على الأشغال .

وخلال هذه الزيارة التفقدية عبر  المدير العام لوكالة عدل عن عدم ارتياحه لسير الأشغال خاصة في موقع بنورة الذي عرف بعض التجاوزات في الأشغال و غياب المتابعة و التنسيق من طرف المشرفين على أشغاله.

ضف الى ذلك غياب جودة ونوعية الانجاز في أشغال التهيئة الخارجية و شبكات الربط بالصرف الصحي و الماء و الغاز، الأمر الذي دفع به الى إتخاذ قرار توقيف المدير الولائي لمشاريع عدل بولاية غرادية بسبب الإهمال و عدم الإبلاغ عن سير الأشغال بمواقع صيغة البيع بالإيجار .

المسؤول الأول عن وكالة عدل أكد بأنه لا تسامح مع المتقاعسين و المتحالين ، منوها بأن سمعة وكالة عدل فوق كل إعتبار ، ولا يمكن لأي كان الإخلال بالوعود التي قدمتها الوكالة سواءا أمام مكتتبيها أو المسؤول الأول عن قطاع السكن.

و في ذات السياق أمهل المدير العام مؤسسة الإنجاز مدة قصيرة لتدارك الوضع ورفع التحفظات المسجلة بذات الموقع ، مشيرا أن متابعة هذين الموقعين لن تتوقف في هذه الزيارة الميدانية بل تتبع بإجتماع في الأسبوع المقبل بمقر المديرية العامة يحضره ممثلين عن ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية غرداية و شركة الإنجاز .

من جهته إلتقى المدير العام المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل بممثلي مكتتبي عدل بولاية غرداية ، الذين عبروH عن عدم إرتياحهم لسير الأشغال و نوعية انجاز أشغال التهيئة الخارجية خاصة بموقع 50+150 ببنورة.

وأكد ذات المسؤول  بانه تم إتخاذ اجراءات صارمة ضد القائمين عليه و ستكون لقاءات مع مؤسسة الإنجاز و الوكالة الوطنية لتسيير العقاري لتدارك الوضع في أقرب الأجال ، ليعبر ممثلي المكتتبين عن إرتياحهم لقرارات المدير العام مثمنين الدور الميداني الذي تلعبه الوكالة في متابعة سير الأشغال.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1003418

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com