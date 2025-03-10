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زيتوني يُشيد بالدور المحوري للمرأة في قطاع التجارة

بقلم نادية بن طاهر
زيتوني يُشيد بالدور المحوري للمرأة في قطاع التجارة
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أشاد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني،  اليوم الإثنين، بالدور المحوري الذي تلعبه المرأة في قطاع التجارة.

وأكد الوزير، في كلمة له على هامش إشرافه على حفل تكريمي على شرف النساء العاملات والاطارات، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الكفاءات النسوية وتعزيز حضورهن في مواقع المسؤولية، إيمانًا بقدراتهن وإسهاماتهن في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.

كما نوّه زيتوني بالدور الهام الذي تؤديه أعوان الرقابة في الميدان، من خلال جهودهن في حماية المستهلك، مراقبة الأسواق. وضمان شفافية المعاملات التجارية. مشيدًا بتفانيهن في أداء مهامهن رغم التحديات.

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