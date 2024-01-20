زيتوني يُشيد بجهود أعوان البلديات وإطاراتها

أشاد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بجهود أعوان البلديات وإطاراتها في حفظ الصحة العمومية وأمن المستهلك ومتابعة تموين السوق، وهذا في إطار إحياء اليوم الوطني للبلدية.

وقال زيتوني عبر حسابه الخاص على موقع فايسبوك “استمرارا لفعاليات إحياء اليوم الوطني للبلدية. لن يفوتني التنويه بجهود أعوان البلديات وإطاراتها في حفظ الصحة العمومية وأمن المستهلك ومتابعة تموين السوق”.

وأكد الوزير أن المهام التي يؤدونها هي مهام نبيلة وجسيمة يتقاطعون فيها مع أعوان قطاع التجارة، الذين يعملون بإخلاص وتفان من أجل سلامة المواطن، وحماية القدرة الشرائية وتعزيز الأمن الغذائي، حسب قوله.

وأضاف الوزير “فبمثل هؤلاء جميعا نفخر ونعتز بالانتماء إلى جزائرنا العظيمة وشعبنا الأبي”.

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