زيتوني يُقيّم السنة الأولى من الإستثمار المحلي في إنتاج الملابس الجاهزة

قال وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني. أن الحكومة وفّرت كافة التحفيزات والشروط المناسبة لدعم ومرافقة المتعاملين الإقتصادين. الناشطين في الإستيراد إلى التحوّل نحو الإنتاج والتصنيع وخلق الثروة.

واستقبل وزير التجارة أمس، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عصام بدريسي. مرفوقا بوفد من المتعاملين الاقتصاديين الممثلين لعلامات عالمية في مجال النسيج والملابس الجاهزة. وذلك لتقييم السنة الأولى من الإستثمار الخاص بإنتاج هذه العلامات محليا.

وخلال هذا اللقاء، تم استعراض تطورات الإستثمار الخاص بإنتاج العلامات العالمية محليا خلال السنة الماضية. وتقييم الأداء والنتائج التي تم تحقيقها. بالإضافة كذلك إلى بحث السبل الفعالة لتعزيز وتطوير هذه الشعبة وفق مخطط سنوي.

وقال زيتوني أن الحكومة وفرت كافة التحفيزات والشروط المناسبة لدعم ومرافقة المتعاملين الاقتصادين الناشطين في الاستيراد إلى التحول نحو الإنتاج والتصنيع وخلق الثروة. تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الإستراتيجية المسطرة من طرف القطاع بخصوص شعبة النسيج والملابس الجاهزة. تعتمد على منح جميع التسهيلات اللازمة لخفض فاتورة واردات منتجات العلامة الواحدة عبر مراحل وتلبية حاجيات السوق الوطنية والتوجه نحو التصدير.

كما شدّد زيتوني على ضرورة تقيد مستوردي العلامة الواحدة بهيكلة الأسعار في عملية الإستيراد. وضمان توفير المنتجات بأسعار معقولة ومبررة. معربا عن تقديره لجهود المتعاملين الإقتصاديين أصحاب العلامة الواحدة. وانخراطهم في المسعى للمساهمة بقوة في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي.