زيتوني: 186 ألف مؤسسة إنتاجية مقيّدة في السجل التجاري

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن إحصاء أكثر من 186 ألف مؤسسة انتاجية مقيدة في السجل التجاري تنشط في مجالات مختلفة على المستوى الوطني.

وخلال عرض قدمه وزير التجارة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على هامش مراسم تدشين فعاليات الطبعة الـ31 لمعرض الإنتاج الجزائري. بخصوص النتائج الأولية للإستبيان الاقتصادي الخاص بالمؤسسات الانتاجية المسجلة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري. وكذا حول البطاقة التقنية للمعرض، أوضح زيتوني أن 17 بالمئة من المؤسسات الإنتاجية التي تم إحصاؤها تنشط بالجزائر العاصمة، وتتمركز أغلبها في الولايات الشمالية.

كما أضاف زيتوني، أنه تم تسجيل، إلى غاية نوفمبر الماضي، 364 نشاط إنتاجي إقتصادي مسجّل ومقيد في السجل التجاري الوطني. حيث وبموجب هذا الاستبيان، تم احصاء سبعة قطاعات نشاط ذات قدرات إنتاجية وتصديرية، تتوزع على 42 ألف شركة. أما بالنسبة للنشاطات الانتاجية عموما.

وبخصوص قطاعات النشاط التي تحتاج إلى إستثمارات ومرافقة، والتي برزت بفضل تقليص الواردات. أشار زيتوني إلى أنه “تم احصاء 79 الف مؤسسة ناشطة صغيرة ومتوسطة يجب مرافقتها واعادة فتح المجال لتمويلها ودعمها”. ومن بين هذه المؤسسات، تم “تسجيل 16 الف و 726 متعامل مسجل في السجل التجاري في نشاط انتاج قطع الغيار”. الذي اعتبره وزير التجارة وترقية الصادرات”نشاطا جديدا يحتاج المرافقة”.

ولفت السيد زيتوني إلى أنه تم تقريبا احصاء كل النسيج الاقتصادي الوطني ورقمنته ووضعه في منصة رقمية صممت خصيصا لهذا الغرض. وقد تم تجميع هذه المعطيات من قبل اعوان التجارة في 58 ولاية”.

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