زيتوني يوجه مدير شركة “ماڨرو” بتخصيص فضاءات خاصة لمنتجي البيض لمحاربة المضاربين

قام وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، رفقة والي ولاية تيارت، سعيد خليل، والوالي المنتدب لقصر الشلالة، بزيارة إلى شركة PROVADIC BIOFARM المتخصصة في إنتاج البيض.

ويأتي هذا في ختام الزيارة التي قادت زيتوني إلى ولاية تيارت.

وحسب بيانٍ للوزارة، فقد أكد الوزير خلال الزيارة، على أهمية مادة البيض باعتبارها مادة استراتيجية. ليس فقط كونها غذاء أساسياً للمواطنين، ولكن أيضًا لدورها المحوري في مختلف سلاسل الصناعات الغذائية.

وأشار زيتوني، إلى أن تحفيز الإنتاج الوطني للبيض يعَدُّ ضرورة أساسية لضمان استقرار السوق.

وفي هذا السياق، وجه زيتوني مدير شركة “ماڨرو” بتخصيص فضاءات خاصة لمنتجي البيض، لوضع حد للمضاربين في أسعار هذه المادة. وضمان أسعار عادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء. مشددًا على أن التحكم في قنوات التوزيع ومرافقة المنتجين الحقيقيين هو السبيل الأنجع لتحقيق التوازن في السوق.