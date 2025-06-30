زيتوني يُشدّد على تموين السوق وتعزيز الرقابة للوقاية من التسممات خلال الصيف

ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم بمقر الوزارة، اجتماعًا تنسيقيًا خصّص لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بمراقبة الأسواق وضمان تموينها المنتظم، إلى جانب الوقاية من التسممات الغذائية.

وخلال هذا الاجتماع، أكد الوزير على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان تموين منتظم للأسواق بمختلف المواد الأساسية، لا سيما في ظل ارتفاع الطلب خلال موسم الاصطياف. مشددًا على ضرورة توفير السلع ذات الاستهلاك الواسع بالكميات الكافية والأسعار المعقولة، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تطرق الاجتماع إلى تقييم مستوى الرقابة الميدانية على مستوى الأسواق والمحلات، ودعا الوزير إلى تكثيف العمليات الرقابية للحد من التسممات الغذائية، خاصة خلال فصل الصيف. وذلك من خلال مراقبة محلات بيع الأكل السريع والمطاعم، وتكثيف الحملات التحسيسية لفائدة التجار والمستهلكين حول شروط الحفظ والنظافة وسلامة الأغذية.

وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير إلى تجنيد كافة الإمكانيات البشرية والمادية لتحقيق الأهداف المسطرة، مع الالتزام بالتطبيق الصارم للتعليمات والتوجيهات الميدانية، مشدداً على المتابعة اليومية لمؤشرات السوق واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة للحفاظ على استقرار التموين وحسن سير الأسواق.